Bilecik’te zabıta ekipleri kırtasiye denetimleriyle öğrencilere uygun ve kaliteli ürün imkânı sağlıyor.

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri başlayan eğitim ve öğretim dönemiyle beraber kırtasiyelerde denetimler gerçekleştirdi.

Bilecik genelinde yapılan denetimlerde, kırtasiye ürünlerinin kalitesi ve güvenliği değerlendirildi, satışa sunulan ürünlerin standartlara uygunluğu kontrol edildi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan açıklamada, “Denetimlerin amacı, öğrencilere ve velilere güvenli ve kaliteli ürünler sunulmasını sağlamak. Bu kapsamda, kırtasiyelerdeki ürünlerin etiket bilgileri, içerik güvenliği ve fiyat etiketi uyumluluğu incelendi. Ayrıca, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için fiyat kontrolleri de yapılıyor” ifadelerine yer verildi.

Zabıta ekipleri, denetimlerin eğitim sezonunun başında yapılmasının, muhtemel sorunların önüne geçilmesine ve eğitim ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.