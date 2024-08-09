Bursa Büyük Şehir Belediyesi’nden İnegöl’e Uluslararası bir hizmet. İnegöl sınırları içinde kalan Başalan Yaylasında Türkiye’nin Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkı kuruldu.Son çalışmaları yapılan parkı İlçe Başkanı Zemci Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyaret etti.Şahin Parkın yapımında çalışan görevlilerden bilgi aldı.

Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkları olağanüstü yıldızlı gökyüzü ve doğal gece çevresine sahip yer anlamına gelen park, aynı zamanda ışık kirliliğine karşı korunan,doğal gece karanlığının net yaşandığı bölgedir. Bu parklar altın,gümüş,bronz gibi üç gruba ayrılır. Başalan Yaylası Gümüş Park statüsüne göre planlanan bir park olarak planlandı.Doğal dokusu korunarak hazırlanan park; teleskopla gözlemcilerin,fotoğrafcıların,doğa ve astronomi meraklılarının ilgi odağı olması bekleniyor.

Yapımı Bursa Büyükşehir Fen İşleri ve BUSKİ tarafından ortaklaşa yapılan parkın projesi, 10 yıldır askıda bekletiliyordu. Proje Mustafa Bozbey’in göreve gelmesiyle kısa bir süre de hayata geçti. Ülke ve İnegöl için büyük bir doğal güzellik olarak kabul edilen bu park, 10-11 Ağustos tarihlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in katılımıyla açılıyor.