67 yaşındaki Özer, 2023 yılında geçirdiği omurilik ameliyatının ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre Darülaceze’deki fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü. Başarılı bir tedavi sürecinin ardından taburcu olan sanatçı, katıldığı Magazin D programında zor günlerini anlattı.

"BAŞ DÖNMELERİMİN SEBEBİ DAMAR TIKANIKLIĞIYMIŞ"

Sağlık sorunlarıyla ilgili konuşan Özer, şunları ifade etti:

"Uzun süredir sık sık baş dönmesi yaşıyordum. İlk başta vertigo olabileceğini düşündük. Ancak yapılan beyin tomografisi sonucunda, beyinciğimdeki iki damarın tıkalı olduğu ortaya çıktı."

VASİYETİNİ PAYLAŞTI

Sanatçı, hayatına dair bir film yapılırsa, senaryonun yaşadıklarına sadık kalınarak yazılmasını istediğini belirtti. Ayrıca vasiyetini açıklayan Özer, cenazesinde Janis Joplin’in "Little Girl Blue" adlı şarkısının çalınmasını arzu ettiğini söyledi. Bu dileğini, "Janis Joplin, hayatımın kadını. O şarkı, benim hayatımı anlatıyor. Cenazemde mutlaka çalınmalı," sözleriyle dile getirdi.

Birkaç hafta önceki bir röportajında, hayatındaki en büyük pişmanlığı hakkında konuşan Özer, "Anne olmadığım için derin bir pişmanlık duyuyorum. Bu, hayatımın en büyük eksikliği. Bana benzeyen bir çocuğum olur muydu, nasıl bir anne olurdum, hep merak ediyorum," ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.