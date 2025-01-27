Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangınla ilgili tartışmalar devam ederken, Arınç’ın Elips TV’de yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

"SORUMLULUK TURİZM BAKANLIĞINDA"

Arınç, “Böylesine büyük bir otelde, üstelik ahşap ağırlıklı bir yapıda, yangına karşı gerekli önlemler alınmış mı? Tartışmaları ve haberleri takip ediyorum. Ancak çok çirkin bir durum söz konusu. Suçlamalar başladı. Belediyeye işaret ediyorlar, ancak onlar, ‘Biz büyükşehir belediyesi değiliz’ diyerek kendilerini savunuyorlar. Haksız da değiller. Yangının çıktığı bölge belediyenin yetki alanında değil, turizm yatırımları bölgesi. Bu durumda sorumlu Turizm Bakanlığı’dır” ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR İHMAL VAR"

Yangında yaşanan trajedinin boyutlarına dikkat çeken Arınç, “Yangın sırasında insanlar yaşamını yitirdi. Yangın merdiveni bulunamamış, ortam kaotik hale gelmiş. Çalışanlar bile böyle bir duruma hazırlıklı değilmiş. Büyük bir eksiklik söz konusu” dedi.

"SORUMLULAR MUTLAKA ORTAYA ÇIKARILMALI"

Olayın sorumlularının belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Arınç, “Bu tür durumlarda herkes suçu birbirine atıyor. Vatandaş olarak bu bizi derinden üzüyor. Genelde bu tür olaylarda birkaç kişi yargılanıyor ve ağır cezalar alıyor. Ancak bu olayda ihmali olan kim varsa, özellikle belediyenin bir eksiği bulunuyorsa, mutlaka ortaya çıkarılmalı ve gerekli cezalar verilmelidir. Sorumluların cezalandırılması, bu tür olayların tekrarlanmaması için ibret niteliğinde olacaktır” şeklinde konuştu.