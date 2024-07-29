Avrupa Birliği, son 6 yılda rekor seviyede artış yaşanan zeytinyağında dolandırıcılık vakaları bildirdi. Bu yılın ilk çeyreğindeki 182 dolandırıcılık bildirisinin, 54'ünün İtalya'dan, 41'inin İspanya'dan ve 39'unun Yunanistan'dan geldiği açıklandı.

Zeytinyağı fiyatlarında artış

Zeytinyağı fiyatı 2018'den bu yana yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi. İklim krizinden kaynaklanan olumsuz hava koşulları, katkıda bulunan diğer faktörlerle birlikte üretim üzerinde zararlı bir etki yarattı. Fiyatlardaki artışa paralel olarak, AB dışından AB içindeki ilgili makamlara yapılan bildirimlerin sayısında artış yaşandı. Bildirimlerin arasında yanıltıcı bilgiler, potansiyel dolandırıcılık ve kontamine yağlarla ilgili güvenlik vakaları da yer aldı.

Avrupa Birliğinde Büyük Dolandırıcılık

2018'in ilk üç aylık döneminde Avrupa Birliği bu tür olaylardan sadece 15 tanesi belgelenirken 2023'te AB'ye gönderilen 182 dolandırıcılık ve AB yönetmeliklerine uyumsuzluk bildiriminin 54'ü İtalya'dan, 41'i İspanya'dan ve 39'u Yunanistan'dan geldi.

Raporda, zeytinyağlarının pestisitler, mineral yağlar ve cam parçaları da dahil olmak üzere çeşitli yasaklı maddelerle kontamine olduğu bir dizi vaka ayrıntılı olarak ele alındı. Ayrıca, sızma zeytinyağlarının daha düşük kaliteli yağlarla tağşiş edildiği, sızma zeytinyağı yerine natürel zeytinyağının sızma olarak etiketlendiği ve yanlış veya hileli menşe etiketlemesi yapıldığı durumlar da dahil olmak üzere çok sayıda vaka belgelendi.

Sızma Zeytinyağı Kıymete Bindi

Şubat ayında Almanya, İsrail'den gelen "lampante yağı"nın "sızma zeytinyağı" olarak pazarlandığı bir vakayı rapor etti. Lampante yağı insan tüketimi için uygun olmayan bir sınıf olarak kabul edilir ve ek rafinasyon gerektirir. Mart ayında Almanya, Hollanda üzerinden transit geçen ve Suriye menşeli olduğu iddia edilen zeytinyağının yanıltıcı bir şekilde etiketlendiği bir vakayı rapor etti.