29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri için belediyelerle anlaşma yapan Şevval Sam ve Hadise, alacakları ücretlerle dikkatleri üzerine çekti. İddialara göre, Şevval Sam Konak Belediyesi ile 5 milyon TL, Hadise ise 6 milyon TL karşılığında sahne alacak.

Bu durum, oyuncu Berna Laçin’in tepkisini çekti. Laçin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “29 Ekim için para isteyen şarkıcıları çıkarmayın, bu ayıptır! Cumhuriyet Bayramı’nda sahne almak bir onurdur. Bu maneviyatı olmayanlara para vermek, pes dedirtiyor!” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'ta sahne alan Ziynet Sali de bu tartışmaya dahil oldu ve Laçin’e destek vererek, “Bir tane Cumhuriyet Bayramımız var. O günü ticarete çevirmemek gerek. Bugünde para almayın.

Bu özel günde sanatçıların ücretlerinin konuşulması maneviyatı sorguluyor. Sektörümüz karışık,” şeklinde görüş belirtti.