On binlerce emekliyi yakından ilgilendiren haberi Akbank ilan etti. İşte Akbank’ın promosyon kampanyasının ayrıntıları...

Emeklilere verilen promosyon rakamlarındaki artışlar ciddi rekabet içindeyken, Akbank emekliler için harekete geçti. Kasım ayı için emekli promosyon tutarlarının güncellediğini açıklayan Akbank'a ilgi yükseldi. İşte Akbank'ın en güncel emekli promosyon tutarları...

Akbank’ın emekli promosyon ayrıntıları

Emekliler maaşlarını 1 ile 30 Kasım tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp 3 sene boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt edenlere 10 bin liraya kadar promosyon verilecek. Verilecek olan promosyon miktarları emekli maaşınıza göre değişiklik gösterebilir.

Promosyona ek olarak kampanya döneminde, Wings ya da Axess kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura talimatı için fatura başına 400 lira toplamda 2 bin lira chip para ile 12 bin lira ödül imkanından yararlanabilecekler. Üstelik maaşlarını şubeye gitmeden mobil uygula, müşteri hizmetleri veya internet bankacılığı ile kolayca yapabilirsiniz. Bütün diğer ayrıntılara ise Akbank’ın resmi internet sitesinden ulaşarak detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.