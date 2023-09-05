Sürekli olarak uyku sorunu yaşıyorsanız doktora danışmakta yarar var. Uyku bozukluğu, depresyon ve uyku apnesi gibi ciddi problemlerin belirtisi olabilir. Öte yandan dönem dönem stres ve benzeri faktörler uykuya dalmanızı zorlaştırabilir. Birkaç basit adımla bu gece deliksiz bir uykuyu garantiye alabilirsiniz.

Uyku rutini oluşturun. Kendiniz için bir uyku programı yapın ve her gün bu programa uymaya özen gösterin.

Yatmadan önce bir fincan papatya çayı içmek rahatlamanızı sağlayarak uykuya dalmanızı kolaylaştırır.

Düzenli olarak egzersiz yapın. Araştırmalar düzenli egzersiz yapmanın stresi azaltarak uyku kalitesini yükselttiğini gösteriyor. Ancak spor programınızı yatma saatinizden en az iki saat önce bitecek şekilde düzenlemeye özen gösterin. Egzersiz sonrası adrenalin uykuya dalmanızı zorlaştırabilir.

Gün içinde kısa bir uyku molası gece daha rahat uyumanızı sağlar. Öğle saatlerinde 10 ila 30 dakika kestirerek uyku kalitenizi arttırabilirsiniz.

Günde en az yedi saatinizi uykuya ayırmaya özen gösterin. Yetersiz uyku stres ile ilişkilendirilen kortizol hormonunun fazla salgılanmasına neden olur.

Yatmadan önce sıcak suyla duş almak rahatlamanızı sağlar ve vücut sıcaklığının değişmesi uykuya dalmayı kolaylaştırır.

Yatak odanızın serin olmasına özen gösterin. Deliksiz bir uyku için oda sıcaklığı 15 - 20°C olmalıdır.

İş hayatınızı ve diğer gündelik aktivitelirinizi yatak odanıza taşımayın. Zihninizin yatak odasını rahatlama ile ilişkilendirmesini sağlayın.

Kahve ve benzeri kafeinli içecekleri öğleden sonra içmemeye dikkat edin.

Uykuya dalamıyorsanız kendinizi zorlamayın. Yattıktan 20 dakika sonra hala uyanıksanız, kitap okuyarak ya da müzik dinleyerek rahatlamaya çalışın.