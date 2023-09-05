İnegöl’ün Süper Amatör Lig temsilcisi Akhisarspor, sezonu görkemli bir törenle açtı.

Geçtiğimiz olaylı sezonun ardından Bölgesel Amatör Lig'e veda eden Akhisar Spor, bu sezon yönetimin el değiştirmesi ile yeniden tutkulu bir takım haline geldi.

Transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olan Akhisar Spor'da kadro baştan aşağı yenilenirken, kadronun yanı sıra kulüp tesisleri ve çevresi de Başkan Menderes Acar ve yönetimi tarafından düzenlendi.

Kulüp tesislerinde düzenlenen açılış törenine Akhisarspor Başkanı Menderes Acar, yönetim kurulu üyeleri, sporcular, teknik heyet ve mahalle sakinleri katıldı. Dualar ve kurban kesiminin yapıldığı açılışta, futbolcular ve yöneticiler sahaya meşalelerle geldi. Havai fişeklerin patlatıldığı gece de, Akhisarspor sezonu görkemli bir şekilde açmış oldu.

BAL TEK HEDEFİMİZ

Açılış töreninin ardından açıklamalarda bulunan Akhisar Spor Başkanı Menderes Acar, şu ifadeleri kullandı:

“Biz üzerimize düşeni yaptık. Şimdi Bölgesel Amatör Lig yolunda söz futbolcu kardeşlerimizde. Bugün özellikle taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Muhteşem bir görsel şölen sundular. Taraftar ve yönetim olarak, teknik heyet ve futbolcu olarak bu sezon örnek ve sportif anlamda başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. İnşallah yeniden Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek tek hedefimiz”

Kulüp tesislerinin elden geçirilerek güzelleştirildiğini belirten Acar, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Kulüp tesislerimizi de elden geçirerek yeni sezona hazır hale getirdik. Söylediğim gibi güzel bir hazırlık süreci geçirerek lige hazır gireceğiz inşallah. İnegöl’de birçok amatör takımımız var. Ben hepsine hayırlı ve sakatlıksız bir sezon diliyorum. İnşallah bütün takımlarımız başarılı olur”