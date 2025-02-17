Gram altın 3.426 liradan alınırken, satış fiyatı 3.463 lira oldu. 22 ayar altının alış fiyatı 3.131 lira, satış fiyatı ise 3.296 lira olarak belirlendi.

14 ayar altın 1.868 liradan alınırken, satış fiyatı 2.745 lira seviyesinde işlem gördü. Çeyrek altın 5.613 liradan alıcı bulurken, satış fiyatı 5.652 lira oldu. Eski çeyrek altın ise 5.544 liradan alınırken, 5.600 liradan satışa sunuldu.

Yarım altın 11.227 liradan alınırken, satış fiyatı 11.305 lira olarak güncellendi. Tam altının alış fiyatı 22.384 lira, satış fiyatı ise 22.516 lira oldu.