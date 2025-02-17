

Kaza Mahmudiye mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Mustafa Y.(34) yönetimindeki 16 AIM 957 plakalı motosiklet, yol kenarında duraklayıp caddeye çıkan sürücü Alaattin Ö.(61) yönetimindeki 16 BJL 78 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki eşi Songül Y.(33) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ