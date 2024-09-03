17 yaşındaki Onur Müldür, 2022 yılında babası ve arkadaşlarının aracılığıyla tanıştığı karting dünyasında başarıdan başarıya koşuyor. Tuzla Karting Park’ta aldığı profesyonel eğitimle ilk yarışına KartingFest Türkiye turnuvasında katılan ve Asset GLI’nin sponsor olduğu Müldür, 6 yarışı da kazanarak şampiyon oldu. 2023’te Türkiye Karting Şampiyonası’nda ilk yılında üçüncü olarak dikkatleri üzerine çekti.

2024 yılında ise Asset Worlwide Express sponsorluğunda Türkiye Karting Şampiyonası’nda birincilik hedefiyle yarışan Onur Müldür, şimdiden iki genel klasman ikinciliği elde etti. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmayı hedefleyen Müldür, ayrıca bu sezon Türkiye’yi Yunanistan Karting Şampiyonası’nda da temsil ederek uluslararası arenada boy gösterecek. Asset GLI’nin desteğinin kendisine olan inancını artırdığını belirten Onur Müldür, “2024 yılı benim için büyük bir mücadele yılı olacak. Hem Türkiye’de hem de Yunanistan’da şampiyonluk hedefim var. Yarışlarda en iyi performansımı sergilemek için çok çalışıyorum. Yarışlar zor geçiyor, ama her bir yarış bana daha da güç katıyor. Asset GLI’nin desteği, benim için çok önemli. Bu destekle, kendime olan inancım daha da arttı ve bu sene şampiyon olacağıma inanıyorum. Ülkemi hem Türkiye’de hem de Yunanistan’da en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım” ifadelerine yer verdi.