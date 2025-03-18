Gram altın 3.553 TL'den alınırken, satış fiyatı 3.595 TL olarak belirlendi. 22 ayar altın ise 3.247 TL'den alınıp, 3.420 TL'den satılıyor. 14 ayar altının alış fiyatı 1.939 TL, satış fiyatı ise 2.830 TL oldu.

Çeyrek altın 5.820 TL’den alınırken, 5.866 TL’den satılıyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 5.784 TL, satış fiyatı ise 5.830 TL olarak kaydedildi. Yarım altın 11.639 TL’den alınıp, 11.731 TL’den satılırken, tam altın ise 23.207 TL alış, 23.366 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.