Sevde Sitesi'nde bugün trajik bir olay yaşandı. İddiaya göre, A.S. adlı kişi, 8. katındaki dairenin balkonundan atlayarak intihar etti.

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, Vakfıkebir İlçesi'nde Kirazlık Yeni Mahallesinde intihar vakası yaşandı. Sevde Sitesi'nin 8. katında ikamet eden A.S., kaldığı dairenin balkonundan atlayarak hayatına son verdiği ileri sürüldü. Olay yerine sağlık ekipleri hızla müdahalede bulundu ve A.S. Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ne yazık ki, tüm çabalara rağmen A.S.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bu üzücü olayla ilgili olarak yerel yetkililer soruşturma başlatmış durumda. Ayrıca, A.S.'nin ağabeyinin 3 yıl önce İstanbul'da intihar ettiği bilgisine de ulaşıldı.

Olayın ayrıntıları ve nedenleri hakkında daha fazla bilgi elde edilene kadar soruşturma devam edecek.