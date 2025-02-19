Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın dahil olmak üzere tüm kategorilerde satış fiyatlarında küçük çaplı gerilemeler yaşandı.

Gram Altın : Alış 3.487,54 TL – Satış 3.529,98 TL

: Alış 3.487,54 TL – Satış 3.529,98 TL 22 Ayar Altın : Alış 3.187,20 TL – Satış 3.358,01 TL

: Alış 3.187,20 TL – Satış 3.358,01 TL 14 Ayar Altın : Alış 1.902,58 TL – Satış 2.787,32 TL

: Alış 1.902,58 TL – Satış 2.787,32 TL Çeyrek Altın : Alış 5.713 TL – Satış 5.758 TL

: Alış 5.713 TL – Satış 5.758 TL Çeyrek Eski : Alış 5.660 TL – Satış 5.723 TL

: Alış 5.660 TL – Satış 5.723 TL Yarım Altın : Alış 11.425 TL – Satış 11.517 TL

: Alış 11.425 TL – Satış 11.517 TL Tam Altın: Alış 22.780 TL – Satış 22.939 TL