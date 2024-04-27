Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecikspor Kulübü yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.

BAL 4. Grup’un 26. haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü yarın Manisa deplasmanında Yunus Emre Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı şimşekler zorlu maç öncesi bu sabah Manisa’ya hareket ederek, konaklayacağı otele yerleşti. Maçın oynanacağı Muradiye Spor Kompleksinde bir de ter antrenmanı yapan kırmızı şimşekler yarın saat 15:00 oynanacak maçın saatini bekleyeme başladı.

Zorlu maç öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü 26 puandan bulunurken, ev sahibi Yunus Emre Belediyespor ise 31 puanda yer aldı.