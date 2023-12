2020’nin oyun için altın yıllardan biri olduğunu inkar etmek mümkün değil. Şimdiye kadar, bu yıl birçok popüler video oyunu çıktı ve milyonlarca oyuncuyu anında kaptı.

İlginç bir şekilde, COVID-19 nedeniyle evde sıkışıp kalan çoğu insan, hayatlarında ilk kez video oyunları deniyor. Ve bu insanlardan biriyseniz, 2020’de oynayacağınız popüler video oyunlarını aramanız normaldir. Şanslısınız çünkü bu makalede en popüler video oyunlarından bazılarından bahsedeceğiz. 2020’de denemelisiniz.

2020 Yılında Oynayabileceğiniz En Popüler 12 Video Oyunu

1. Call of Duty: Modern Warfare

Activision tarafından yayınlanan bu birinci şahıs nişancı oyunu(FPS), Call of Duty serisinin genel olarak 16.sıdır. Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için Ekim 2019’da çıktı. Hikaye, kurgusal Urzikstan ülkesini işgalden kurtarmak için bir araya gelen bir CIA görevlisi ve İngiliz güçlerini anlatıyor. Urzikstan demişken değinmek isterim Gürcistan-Rusya arasında bir yeri tarif etmesine rağmen Arapça konuşan insanlar ne alaka dedirtiyor.

Diğer battle royale oyunlarının aksine, Warzone 150 oyunculu battle royale maçlarına ev sahipliği yapar. Bu yüzden, oyuncuların galip gelmesi ve diğer 149 oyuncuyu yenmesi son derece zor.

Platform: PC, Xbox One, PS4Download:Call of Duty Warzone

2. Minecraft

2011’de piyasaya sürülen Minecraft’ın 2020’nin en popüler video oyunlarından biri olması şaşırtıcı. Video oyunu o kadar çok potansiyele sahipti ki Microsoft oyunu 2014’te getirdi ve teknoloji devi haklıymış gibi görünüyor.

Mayıs 2020 itibarıyla, Microsoft’un 126 milyondan fazla oyuncusu vardır ve bu, oyunun ücretsiz oynanamadığı düşünülürse büyük bir sayıdır. Öyleyse, tüm zamanların en popüler oyunlarının bir listesi varsa, Minecraft kesinlikle ilk 5’te olacaktır.

Minecraft’ta oyuncular 3 boyutlu bir dünyayı keşfeder ve yapıları istedikleri gibi inşa etmek için hammaddeleri çıkarırlar. Bunun dışında oyuncular, dünyanın her yerindeki diğer oyuncularla etkileşime girebilir ve bu hiçbir noktada sıkıcı olmaz.

Platform: Mobile, Xbox One, PS4, Windows, PS3, Xbox 360, macOS, LinuxDownload:Minecraft

3. Animal Crossing: New Horizon

Bir şeyler inşa edebileceğiniz popüler video oyunlarından bahsederken, Animal Crossing: New Horizon’u nasıl unutabiliriz.

Nintendo Switch için geliştirilen Animal Crossing: New Horizon size bir köylü olarak istediğinizi inşa etme özgürlüğü veriyor. Tıpkı Minecraft gibi, Yeni Ufuklar da oyuncuların birbirleriyle etkileşimde bulunmalarına ve birbirlerinin yaratımlarını keşfetmelerine olanak tanır. Kısacası Animal Crossing: New Horizon’da fantastik bir hayat yaşayabilirsiniz.

Animal Crossing: New Horizon, Mart 2020’de piyasaya sürüldü ve bir ayda neredeyse 5 Milyon oyuncuyu kaptı, bu oldukça şaşırtıcı. Ayrıca, bu video oyunu COVID-19 kilitlenmesi sırasında sanal düğünler, protestolar ve çok daha fazlası için bir araç haline geldi. Bu yüzden Animal Crossing: New Horizon’un şu ana kadar 2020’nin en popüler oyunlarından biri olduğunu söylemek güvenli.

Platform: Nintendo SwitchDownload:Animal Crossing: New Horizon

4. Grand Theft Auto 5

Ölmeye hazır olmayan bir video oyunu varsa, Rockstar’ın Grand Theft Auto 5. Dev oyunu 2013 yılında piyasaya sürüldü ve son on yılın en popüler video oyunlarından biri olarak kabul edildi.

Ayrıca Grand Theft Auto Online adıyla bilinen GTA 5’in çevrimiçi versiyonu, Rockstar’ın oyun içi işlemlerle çok para kazanmasına yardımcı oldu. GTA 5’in tüm zamanların en karlı eğlence ürünü olmasının nedeni budur.

Platform: PC, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360Download:Grand Theft Auto 5

5. League Of Legends

League of Legends, oynanış açısından oyuncularını asla hayal kırıklığına uğratmayan popüler video oyunlarından biridir. Riot Games bir şeyi biliyorsa, o muazzam bir eSpor unvanı yaratıyor demektir ve bu sizin için League Of Legends’dır.

Çok oyunculu oyun 2009’da tekrar piyasaya sürüldü ve hala rakipsiz. Oynaması son derece eğlenceli olmasının yanı sıra, oyun tamamen ÜCRETSİZ. Bu nedenle, yeni oyuncuların oyunu hiçbir şey kaybetmeden denemesi kolaydır.

Platform: Windows, macOSDownload:League of Legends

6. The Last Of Us Part 2

The Last Of Us Part 2, 2020’de tartışılmaz bir heyecan yaratan bir aksiyon-macera oyunudur. Oyun, PS4’e özeldir ve Uncharted serisinde de çalışan yaratıcı beyinler Naughty Dogs tarafından geliştirilmiştir.

2013’ün devasa oyunu Last of Us’un devamı, 2020’nin merakla beklenen bir başlığıydı. Oyuncular, Last of Part II’nin hikayesinden hayal kırıklığına uğramış olsa da, video oyunu 19 Haziran 2020’den bu yana 4 milyon kopya satmayı başardı.

Platform: PS4Download:The Last of Us Part II

7. Ghost Of Tsushima

PS4’e özel oyunlardan ve 2020’nin en popüler oyunlarından bahsederken Ghost of Tsushima listede olmayı hak ediyor. Başlıktan da anlaşılacağı gibi, oyun Moğol istilası sırasında Japonya’da bulunuyor.

PC ve Xbox oyuncularının PS4 oyuncularını kıskandırmasını sağlayan Sony’nin isimlerinden biri. Bunun nedeni, olağanüstü aksiyon oyununu sergiliyor olmasıdır. Ayrıca grafikler o kadar güzel ki, Tsushima’nın açık dünyasını keşfederken ağlamak isteyeceksiniz.

Platform: PS4Download:Ghost of Tsushima

8. Final Fantasy VII Remake

Final Fantasy serisindeki ilk oyun 1987’de çıktı ve 2019’a kadar franchise ömür boyu 10.9 Milyar Dolar’ın üzerinde gelir elde etti. Kısacası, Final Fantasy, tüm zamanların en yüksek hasılat yapan video oyunu franchise’ıdır.

Seriye gelince, 1997’de çıkan yedinci sürüm olan Final Fantasy VII, en popüler olanlardan biridir. Bu nedenle, Square Enix’in Final Fantasy VII’nin yeniden yapımı üzerinde çalıştığı açıklandığında, herkes soğukkanlılığını yitirdi.

Aksiyon rol yapma oyunu nihayet 2020’de çıktı ve bu yılın en popüler oyunlarından biri oldu. Öyleyse, 2020’nin en iyi video oyunlarını arıyorsanız, Final Fantasy VII Remake istek listenizde olmalı.

Platform: PS4Download:Final Fantasy VII Remake

9. Streets Of Rage 4

Streets of Rage 4; PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve Microsoft Windows için bir beat ’em up oyunudur. Streets Of Rage 4, Nostalji yüzünden birçok oyuncuyu ağlatan oyunlardan biri. Bu nedenle, 2020’nin en popüler video oyunları listesinde yer almayı hak ediyor.

Streets of Rage’ın ilk üç baskısı 1991’de Genesis için çıktı ve son derece popülerdi. Bu yüzden Mart 2020’de dizinin dördüncü baskısı yayınlandığında diziye aşina olan herkes oyunu denemeye koştu.

Ayrıca serinin hayranları, beklentilerini karşılayan video oyunundan hayal kırıklığına uğramadı. Streets of Rage 4’ün aksiyonu, müziği ve grafikleri size modern bir his verirken çocukluk anılarını da geri getirecek.

Platform: PS4, Xbox One, Windows, Nintendo SwitchDownload:Streets of Rage 4

10. Doom Eternal

Doom Eternal, 1993 yılında başlayan Doom video oyun serisinin son sürümüdür. Oyun Mart 2020’de çıkmış ve Bethesda Software tarafından yayınlanmıştır. Oyunda, dünyayı ele geçiren bir cehennem ordusuna karşı oynuyorsunuz ve insanların% 60’ı çoktan ölmüştü.

Doom Eternal, sizi her zaman ara sahnelere bağımlı tutan son derece eğlenceli ve korkutucu bir hikaye sunuyor.

Elbette önceki Doom sürümlerinden farklı olarak, en sonuncusu hikayeye çok fazla vurgu yapıyor. Ancak bu, oyunun herhangi bir şeyden yoksun olduğu anlamına gelmez. Savaş mekaniği, silahlar, müzik ve grafikler kesinlikle nefes kesici. Kısacası, oyun inanılmaz ve Doom Serisinin itibarının hakkını veriyor.

Platform: PS4, Xbox One, Google Stadia, Windows, Nintendo SwitchDownload: Doom Eternal

11. Cyberpunk 2077

10 Kasım 2020’de piyasaya sürülen CD Projekt Red’in Cyberpunk 2077’si 2020’nin en popüler video oyunlarından biridir. Polonyalı video oyunu geliştiricisi sonunda oyunu Windows, Xbox One, PS4 ve Google Stadia için piyasaya sürdü. Konsol oyuncuları ayrıca geriye dönük uyumluluk sayesinde oyunu PS5 ve Xbox Series X / S’de oynayabilir.

Cyberpunk 2077, güzel ama gizemli Gece Şehri’ni keşfettiğiniz birinci şahıs rol yapma oyunudur. Oyunda, görünümü oyuncu tarafından özelleştirilebilen bir paralı asker olan V’nin inanılmaz yolculuğuna tanık oluyorsunuz.

Bu oyun, bize başyapıtı “The Witcher 3: The Wild Hunt” video oyununu veren aynı stüdyodan geldi. Dolayısıyla, Cyberpunk 2077’nin son on yılın en çok beklenen oyunlarından biri olduğunu söylemek güvenlidir.

Platform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows, Google StadiaDownload:Cyberpunk 2077

12. Among Us

Amerikan oyun stüdyosu Innersloth, Aramızda 2018’de Windows, Android ve iOS için piyasaya sürüldü. Bununla birlikte, çevrimiçi çok oyunculu sosyal çıkarım oyunu 2020’de popülerlik kazandı.

“Aramızda”, birkaç profesyonel oyuncunun çevrimiçi olarak yayınlamaya başlamasıyla 2020’nin en popüler video oyunlarından biri haline geldi.

“Aramızda” da oyuncular bir mürettebat arkadaşı veya bir sahtekar rolünü üstleniyor. Sahtekar, kimliğini gizli tutarken mürettebatı öldürmek zorundadır. Öte yandan, Mürettebat Arkadaşları, Sahtekarların kimliğini ortaya çıkarırken çeşitli işleri yapmakla görevlidir.

Platform: Windows, Android, iOSDownload:Among Us

Sonuç Olarak

İşte bunlar 2020’nin en iyi 12 video oyunu. Elbette listede olabilecek diğer birçok popüler video oyunu da var. Ancak, sayıları yalnızca on olarak filtrelemeye karar verdik.

Yine de, yayınlanır yayınlanmaz listeyi yeni başlıklarla güncellemeye devam edeceğiz. Bu arada, listede belirtilen oyunları deneyebilirsiniz. Herhangi bir öneriniz varsa, aşağıdaki yorum kutusunda paylaşın!