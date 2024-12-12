FIFA'nın onayladığı ve 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak listede Süper Lig hakemlerinden Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Kadir Sağlam, Zorbay Küçük ve Atilla Karaoğlan’ın yanı sıra bu yıl listeye eklenen Mehmet Türkmen ve Oğuzhan Çakır da yer aldı. Ayrıca, FIFA yardımcı hakemleri olarak Anıl Usta ve Bersan Duran ilk kez kokart takma hakkı kazandı.

2025 FIFA hakemleri listesi şöyle:



FIFA Hakemi: Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Atilla Karaoğlan, Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cansu Tiryaki, Asen Albayrak, Melek Dakan, Hatice Aydın



FIFA Yardımcı Hakemi: Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Mehmet Emin Tuğral, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Murat Tuğberk Curbay, Furkan Ürün, Deniz Caner Özaral, Anıl Usta, Bersan Duran, Ayşenur Karakoç, Arzu Görgün, Merve Turan, Esra Arıkboğa



FIFA Video Yardımcı Hakemi: Mustafa İlker Coşkun, Onur Öztütoprak, Zorbay Küçük, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Erkan Özdamar



FIFA Futsal Hakemi: Kamil Çetin, Fatma Özlem Tursun, Ayberg Öz, Uğur Çakmak, Hakan Tezcan



FIFA Plaj Futbolu Hakemi: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, İdris Yavuz

Kaynak: İHA