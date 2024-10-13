Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen, şairler, yazarlar ve edebiyat tutkunlarını bir araya getiren Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları final programıyla sona erdi. Filistin temasıyla gerçekleştirilen şiir akşamlarında, Filistin’in direnişi dizelerde can buldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları final programı ile sona erdi. Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenen final programına Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ile şairler, yazarlar ve edebiyat tutkunları katıldı. Sapanca Şiir Akşamları’nın bu yılki teması ‘Filistin’ oldu. Filistinli şairlerinde katılım sağladığı programlarda ünlü şairler, özellikle Filistin halkının yaşadığı acılara dikkat çeken eserler sunarak şiir severlerin yüreklerine dokundular. Üç gün boyunca her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinliklerde şairler, 7’den 70’e herkesi şiirin büyülü dünyasına çekti.

Eserini seslendirmek üzere sahneye çıkan şair Ömer Erdem, Filistin davasına vurgu yaparak İsrail’in saldırgan politikalarının sadece Gazze ile sınırlı olmadığını, asıl amacın çok daha büyük bir tehdidi içerdiğini belirtti. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ise, “Üç gün boyunca kalplerimizde yankılanan, dizelerde can bulan Filistin’in acısı ve direnişiyle yoğrulmuş bu özel buluşmanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sapanca Şiir Akşamları bu yıl yalnızca şiirin okunduğu bir platform olmanın ötesine geçti. İnsanlığın en derin yaralarına dokunan bir vicdan formuna dönüştü. Burada bugün katılan tüm şairlerimiz Filistin’deki direnişin gücünü, özgürlüğe duyulan hasretini yürekten hissederek dile getirdiler. Burada okunan her mısra Filistin’in özgürlük çığlığı oldu. Bu yıl Filistin’in sesi olmak için bir araya geldik. Bugün Sapanca’dan yükselen bu sesin yarın daha da büyük yankılanacağına tüm yüreğimle inanıyorum” diye konuştu.

Final programında sahneye çıkarak söz alan Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, “23’üncü Sapanca Şiir Akşamlarının bu yıl ki temasının Filistin olması bizim çok değerli. Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Siz değerli şairlerimiz hayat damarlarımızdaki kanın devamını sağladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bizler yeni nesil olarak özgürlük bizim karakterimizdir diyenlerdeniz ve Filistin’in özgürlük mücadelesinde de sonuna kadar yanındayız” şeklinde konuştu.