Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 1999 Marmara Depremi sonrası hayata geçirilen “Gönüllü İtfaiyecilik Projesi” faaliyetlerine devam ediyor. Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan gönüllü itfaiyeciler, müdahale hizmetlerine de önemli katkılar sunuyor. Her meslek grubundan vatandaşların itfaiye hizmetlerine destek verdiği Gönüllü İtfaiyecilik Projesi kapsamında eğitime katılan kursiyerler, sınavda başarılı olmaları halinde "Gönüllü İtfaiyeci" olmaya hak kazanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından son olarak Tuzla Kent Konseyi Arama Kurtarma ekiplerine gönüllü itfaiyecilik eğitimi verildi. Katılımcılara itfaiye eğitmenleri tarafından "Yanma ve Yangın", "Yangın Yerindeki Tehlikeler", "Kişisel Koruyucu Ekipman", "Yangına Müdahale Ekipmanı", "Söndürme Maddeleri ve Teknikleri", "Yangına Müdahale Organizasyonu" ve "Trafik Kazalarında Teknik Kurtarma" başta olmak üzere birçok konuda 40 saat süren eğitimler verildi.

Kaynak: iha