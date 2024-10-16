Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan "Bi’genç Üniversiteli" projesiyle Bilecik’te okuyan üniversite öğrencilerine 5 bin TL’lik burs verilecek.

Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, eğitime ve gençliğe yönelik birçok anlamlı projeye imza attıklarını ve yeni bir projeyi daha gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Eğitime ve gençliğe önem veren Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın yakın takibi ve talimatlarıyla gerçekleştirilen proje kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde okuyan 25 yaş altı öğrencilere 5 bin TL’lik burs verilecek. 15-22 Ekim tarihleri arasında başvuruların yapılabileceği burs desteği için ayrıntılı bilgi ve başvurular bigencuniversiteli.bilecik.bel.tr. adresinden yapılacaktır" denildi.