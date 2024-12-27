Gram altın, sabah saatlerinde 2.994,05 TL alış ve 3.038,85 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

22 ayar altın, alışta 2.634,50 TL, satışta ise 2.635,30 TL'den işlem görüyor.

14 ayar altın ise alışta 1.624,94 TL, satışta 1.624,17 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın 4.844 TL alış ve 4.958 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor.Eski çeyrek altın ise 4.913 TL'den işlem görürken, fiyat %0,16 oranında (8 TL) düşüş yaşadı. Yarım altın, 9.719 TL alış ve 9.916 TL satış fiyatıyla %0,13 (13 TL) oranında yükseldi. Tam altın ise 19.407 TL alış ve 19.757 TL satış fiyatına ulaştı.