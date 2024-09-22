SASKİ, Geyve’nin Karacaören Mahallesi’nde yaz aylarında ortaya çıkan su basıncı ve su kaybı sorunlarına 3 bin metrelik yeni içme suyu hattıyla kalıcı çözüm getiriyor. Bölgedeki çalışmalarda sona yaklaşan ekipler, mahalle halkına kesintisiz su temin edilmesi için yoğun mesai harcıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve ilçesinin Karacaören Mahalle sakinlerine kalıcı çözümler sunmak için kapsamlı bir proje başlattı. 3 bin metre uzunluğundaki yeni içme suyu hattı imalatı sayesinde sondaj çalışmalarından elde edilen su mahalle sakinlerine kesintisiz bir şekilde ulaştırılacak. Özellikle yaz aylarında artan su talebinin karşılanması için yapılan bu yenileme çalışmaları mahallede su basıncı sorununu da ortadan kaldıracak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada Karacaören Mahallesi’ndeki çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını belirterek, “İmalatına başladığımız 3 bin metrelik içme suyu hattı projesini kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bölge depolarına takviye yaptığımız doğal su kaynaklarıyla abonelerimize kesintisiz içme suyu sağlayacağız” ifadeleri kullanıldı.