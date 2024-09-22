2024 yılının ilk sekiz ayında toplam trafik kazalarının %45,2’sinin motosiklet ve motorlu bisikletlerle gerçekleştiğini belirten Yerlikaya, bu oranın oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğini sağlamak ve motosikletlerin karıştığı kazaları önlemek amacıyla denetimlerin yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti. 12-19 Eylül 2024 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından toplam 2.645.136 araç denetlendi.

Denetimler sırasında dikkat çeken rakamlar şu şekilde sıralandı:

Işıklı veya sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuata aykırı kullanan : 273 sürücü

: 273 sürücü Hız ihlali yapan : 126.597 sürücü

: 126.597 sürücü Periyodik muayenesi yapılmamış : 27.925 araç

: 27.925 araç Emniyet kemeri takmayan : 20.376 sürücü

: 20.376 sürücü Sürücü belgesiz araç kullanan : 18.421 sürücü

: 18.421 sürücü Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan: 10.788 araç

Toplamda, 466.170 araca ve sürücüye çeşitli işlemler uygulandı.

Bakan Yerlikaya, yolculukların sevdiklere ulaşmak için yapıldığını hatırlatarak, trafik güvenliğine vurgu yaptı. "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil," diyerek dikkatli olunması çağrısında bulundu.