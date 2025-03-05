ÜÇÜNCÜ CEMRE TOPRAĞA DÜŞTÜ
Halk arasında havaların ısınması anlamına gelen cemrenin üçüncü ve sonuncusu 5 Mart tarihinde toprağa düştü. Cemrenin toprağa düşmesiyle soğuk havaların yerini sıcak havaya bıraktı. İlk kır çiçekleri de İnegöl’de açmaya başladı.
19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 26-27 Şubat'ta suya düştü, üçüncüsü de 5 Mart'ta toprağa düştü. Cemrenin toprağa düşmesiyle kıştan ilkbahara geçiş, toprağın yeşillenmesiyle kendini iyice gösterdi.
BAHARIN HABERCİSİ ÇİÇEKLER AÇTI
Havaların kısmen ısınmasıyla birlikte İnegöl’de baharın müjdesi çiçekler erken açtı. Baharın çiçekler mor, beyaz, sarı ve pembe tonlarında açtı.
Kaynak: ÖZNUR DEDE