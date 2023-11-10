Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 25. Çevre Hizmet Ödül Töreni’ne Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Toker ve Prof. Dr. Şükrü Özen, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. İbrahim Ethem Karadirek, akademisyenler ve ödül sahipleri ile aileleri katıldı.

Cumhuriyetin 100. Yılı için başlattıkları etkinliklerin mayıs ayına kadar devam edeceğini söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, “Cumhuriyeti yaşatmak ve onu gelecek nesillere taşımak için etkinliklerimize devam edeceğiz. Yarın 10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü onu saygıyla anacağız. Etkinlikte emeği geçen Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezimize teşekkür ediyorum. Çevre Hizmet Ödülleri’ni kazananları da tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

Cumhuriyetin 100. Yılının kutlandığı bu yılda Çevre Hizmet Ödüllerinin 25’incisini düzenlediklerini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. İbrahim Ethem Karadirek, “Çevre bilincinin oluşturulması, iyi örneklerin çoğaltılması, çevrenin korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevrenin aktarılması için iyi uygulamaları ödüllendiriyoruz. Çevremiz bize geçmişten miras kalan ve geleceğe aktarmamız gereken bir görevimiz var. Hem akademik olarak hem de insan olarak bizim temel ödev ve görevlerimiz arasında yer alıyor. Ödülleri kazananları tebrik ediyor, törende emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Doğa Orta Okulu öğrencileri çevre temalı dans gösterisinde bulundular. Ödüller proje sahiplerine takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.



Ödül kazananlar

Akdeniz Üniversitesi Ölçeği

Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu “Biyolojik çeşitliliğin korunması ve jeolojik araştırmaların teşvik edilmesi ile Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin konu hakkında farkındalıklarının artırılması için yapmış oldukları çalışmalar”



Antalya Ölçeği (Özel Sektör)

Emre Altınışık “TRT Antalya Radyosu’nda hazırlayıp sunduğu “Çevre ve İnsan” programı ile iklim değişikliği ve çevre sorunları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesine sağladığı önemli katkılar”



Alya Yatçılık “Çevresel Sürdürülebilirlik çalışmaları”

Antalya Ölçeği (Kamu)



Manavgat Çavuşköy İlkokulu-Ortaokulu “Hazırlamış oldukları projelerin (Bez Torba Tasarımı, Stem Geri Dönüşüm Sergisi, Kardeş Sınıf) meydana getirdiği yaygın etkiler”

Belek Limak İlk/Ortaokulu “Öğrencilerin günlük oluşturdukları atıkların farkına varmalarını ve bu atıkların ne şekilde uzaklaştırıldığını görerek, uygulayarak, sorarak ve tartışarak öğrenmelerini sağlamak için yapılan “Geri Dönüşüm Tek Çaremiz” projesi ve çalışmaları



Türkiye Ölçeği (Özel Sektör)

Silverline “Daha İyi Bir Toplum İçin Daha İyi Bir Çevre İçin Daha İyi Bir Ülke İçin İyiye Varım” projesi



Türkiye Ölçeği (Kamu)

Gaziantep B.B. “Hazırladığı e-iklim uygulaması, cevrekorumaoyunu.com web sayfası (toprak ve su’yun maceraları) ve sıfır atık çalışmaları”

İstanbul B.B. “Atıktan enerjiye mottosuyla kurduğu ve işletmekte olduğu Kemerburgaz Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi ile İstanbul’da oluşan atıkların hacimsel olarak %95 oranında azaltımı sağlaması, 85 MWh elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirmesi ve yıllık 1.38 milyon ton CO2 emisyonu azaltımı sağlanması çalışmaları”



Bilim Onur Ödülü

Prof. Dr. Bülent Keskinler “Çevre bilimine yönelik gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası ölçekteki çalışmalar”



Bilim Hizmet Ödülü

Doç. Dr. Elif Öztürk “Çocuklarda çevre bilincinin gelişmesi ve çevre okur-yazarı eğitimcilerin yetiştirilmesi konularında faaliyet ve çalışmaları”



Bilim Teşvik Ödülü

Dr. Öğr. Ü. Yasin Özay “Çevre bilimine yönelik gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası ölçekteki çalışmalar”



Özel Ödül

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Özen Ünal Eko-matematik (EKO-MAT) Çalışma Grubu Adına Dr. Öğr. Üyesi Deniz Özen Ünal, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları altındaki 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2022/1 çağrısı kapsamında desteklenen “Ortaokul Öğrencileri için Eko-matematik” projesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi “Plastiklerin doğaya verdiği zararlara dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdikleri sıfır atık farkındalık projeleri”