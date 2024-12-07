Kocaeli’de 2 kez direksiyon sınavına giren ancak kazanamayan kadın, 3’üncü girişinde sınavı geçince arkadaşları tarafından davul ve zurna ile karşılandı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 30 yaşındaki Melike Bedir, 2 kez ehliyet sınavına girmesine rağmen, direksiyon sınavından kaldı. Bu durumdan dolayı arkadaşlarına dert yanan kadın, sınava 3’üncü girişinde ehliyetini almaya hak kazandı. Bedir’in arkadaşları, parkurun bitiş noktasında bekleyerek sınavı geçen kadını davul ve zurna ile karşıladı. Yaşanan durum karşısında şaşıran ve mutlu anlar yaşayan Bedir, arkadaşlarına sarılarak ve halay çekti.

"Sürekli dersten kaldığım için arkadaşlarıma dert yanıyordum, onlarda bu durumdan sıkılmıştı"

Çok mutlu olduğunu söyleyen Melike Bedir “30 yaşındayım, 3 çocuk annesiyim. Bu benim 3’üncü sınavım. Çok şükür sınavı geçtim. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlarım bana sürpriz yapmış, hiç beklemiyordum. Sürekli dersten kaldığım için arkadaşlarıma dert yanıyordum, onlarda bu durumdan sıkılmıştı. ‘Sen sınavdan geçersen davul zurna hazırlayacağız’ dediler. Hocamın da gayretiyle sınavı geçtim" dedi.