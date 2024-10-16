Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği, suç ve suçlularla mücadelesini sürdürüyor. Son olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Özbekistan uyruklu 4 kadının zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edildi.
Ekipler, söz konusu 4 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Operasyon sonucunda F.K., H.H.S., H.I. ve F.P. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Aynı operasyonda, zorla fuhuş yaptırılan 4 yabancı uyruklu kadın kurtarılarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.