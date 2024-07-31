Keşanlı Sedat’ın, Mechanical Turks ile ABD’de yapay zeka destekli ilk Türk müzik klibi yayımlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Aralarında Keşanlı Sedat Parlatıcıbilek’in de bulunduğu California’da yaşayan, teknoloji ve müzik sevdalısı dört Türk genç tarafından kurulan Mechanical Turk, Türkçe müzikte bir ilke imza attı. Google Labs ile işbirliği yapan gençler "Mekanik Aşk" isimli şarkıları için tamamen yapay zeka görüntüleri kullanarak bir müzik videosu hazırladı.

Yüzeysel ilişkileri konu alan "Mekanik Aşk" şarkısını müzik videosunu yapay zekâ stop-motion tekniği ile üreten ana akım rock tarzında düzenleyen Mechanical Turks grubunun yaratıcılığı dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu.

Çalışma, Google Labs ile iş birliği yaparak hayata geçiren Türk müzisyenler, bu inovatif projeyle, Türk müziği ve video prodüksiyonunda yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Mekanik Aşk, sözlerinde yüzeysel yaşanan ilişkilere ve bu ilişkilerin doğurduğu hayal kırıklıklarına dikkat çeken, derin duygusal içeriklere sahip bir parça.

Şarkının müziği, ana-akım rock tarzında bir düzenleme ile yapıldı. Mechanical Turk, bu projede Türkiye’nin önde gelen müzisyenlerinden olan Mor ve Ötesi ve Can Bonomo ile çalışmış Kaan Arslan’dan prodüksiyon desteği aldı. Bu sayede şarkının hem müzikal kalitesi hem de teknik detayları oldukça üst seviyede.

Grubun ana vokali, daha önce "Üç Boyutlu Yalnızlık" isimli solo albümünü çıkarmış olan Kaan Tarıman. Diğer grup üyeleri ise Türkiye’de tanınmış müzik gruplarında yer almış yetenekli müzisyenler Can Yücel, Sonat Karakaş ve Keşanlı Sedat Parlatıcıbilek’ten oluşuyor.