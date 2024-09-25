Türkiye’nin mobilya merkezi olan İnegöl, 160 ülkeye ihracat yapan yapısıyla yeni bir mobilya şölenine ev sahipliği yapıyor. İnegöl’ün asırlık ahşap işçiliği geleneğinin sergilendiği MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, 1-5 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. Yarım asırlık fuar deneyimiyle mobilya sektöründeki başarı hikayesini bir araya getiren İnegöl, 51. MODEF EXPO Fuarı’nda yeni sezon trendlerini sergileyecek. Özgün tasarımlar ve modellerin ilk kez tanıtılacağı fuar, 1 Ekim Salı günü kapılarını açacak. Tamamen İnegöl firmalarından oluşan 145 üretici, yeni sezon koleksiyonları ve renkleriyle yer alacak. Ayrıca, İnegöl’deki mobilya AVM’leri, mağazaları ve binlerce üretici firma, fuar süresince 5 Ekim’e kadar misafirlerini ağırlayıp ürünlerini tanıtacak.

ŞEHİR OLARAK HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 1-5 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 51. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı MODEF EXPO 2024 öncesi bir açıklama yaparak sektörle ilgili tüm profesyonelleri, yeni evlenecek gençleri ve evini yenilemek isteyenleri fuara davet etti. Başkan Taban, “Mobilyanın Başkenti İnegöl’de 51. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı 1-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. İnegöl olarak ilk günkü gibi heyecanlıyız. Şehrimizde hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm mobilyacılarımız yeni trend mobilyalarını hazırladılar. Bu vesileyle tüm paydaşlarımızı İnegöl’ümüze davet ediyoruz” dedi.

HERKESİ İNEGÖL MOBİLYASI VE İNEGÖL’Ü KEŞFETMEYE DAVET EDİYORUZ

İnegöl’de yüzyıllardır ahşabın işlenerek sanata dönüştürüldüğüne dikkat çeken Başkan Taban, “Osmanlı döneminden başlayan kadırgalara kürek üretme serüveni, bugünlere modern mobilyalar halinde geliyor. Şehrimizde binlerce firma, girişimciler, markalar mevcut. Gayretle yeni yeni ürünler oluşturularak bu işin modası belirleniyor. Ben bu vesileyle şehrimizdeki tüm mobilyacılarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü ciddi bir değer oluşturmakta İnegöl Mobilyası. 1-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz mobilya fuarında da gelen misafirlerimiz burada yeni modelleri, ergonomik, tasarımsal anlamda öne çıkmış, günümüz şartlarında akıllı mobilya konseptlerini görecekler. Bizler bu alanda uğraş veren, ticaret yapan tüm iş insanlarını, yeni evlenecekleri ve evini yenilemek isteyenleri şehrimizde ağırlamak istiyoruz. Burada sadece mobilya değil, şehir anlamında da keyifli bir hafta geçireceklerini ifade edebilirim. Şehrimizin turizm alanlarını gezip, gastronomi değerlerini burada deneyimleyebilirler. Bu vesileyle fuarımızın şehrimize, mobilyacılarımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.