Güncel verilere göre, gram altın Kapalı Çarşı'da alışta 3082.66 TL, satışta ise 3121.90 TL seviyesinden işlem görüyor. Altının ons fiyatında da düşüş gözlemleniyor. Uluslararası piyasalarda ons altın 2724.70 dolar alış, 2725.10 dolar satış fiyatına gerilerken, ons fiyatındaki düşüş yüzde 0,61’e ulaştı ve 16,60 dolar değer kaybetti.

Kapalı Çarşı'da 22 ayar altın, 2816.90 TL alış ve 2971.49 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 14 ayar altın ise 1674.71 TL alış, 2522.86 TL satış fiyatında.

Çeyrek altın fiyatında da düşüş dikkat çekiyor. Çeyrek altın 5049 TL seviyesinde işlem görürken, eski çeyrek altının fiyatı 4987 TL olarak güncellendi. Yarım altın 10067 TL’den işlem görüyor ve yüzde 0,39 oranında, 40 TL’lik bir düşüş yaşandı. Tam altın ise 20133 TL alış ve 20287 TL satış fiyatıyla yüzde 0,39 oranında, değer kaybetti.