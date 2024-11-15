Sinemaseverleri bugün vizyona girecek yeni filmler bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Vizyondaki filmlerin yanı sıra Paul Mescal, Pedro Pascal ve Connie Nielsen’li oyuncu kadrosuyla vizyona girecek aksiyon filmi Gladyatör II, Commodus sonrası imparatorluğun Severuslara geçtiği dönemde, Lucilla'nın Afrika'da yetişen çocuğu Lucius'un hikâyesini anlatıyor. Roma lejyonları tarafından yaşadığı bölge işgal edilen Lucius, Roma'ya kaçırılır ve gladyatör ahırının sahibi Macrinus'a satılır. Lucius, halkın ve ortak imparatorlar Geta ile Caracalla'nın eğlenmesi için arenada hayatı için savaşmak zorunda kalır. Dizginlenemeyen öfkeyle hareket eden Lucius, imparatorluğa bir darbe indirmek ve her şeyden önce en büyük düşmanı olarak gördüğü adamdan intikam almak için harekete geçer.

Haftanın komedi filmlerinden Takıntılar, Fransız yazar Laurent Baffie’nin “Toc Toc” adlı tiyatro oyunundan uyarlanıyor. Obsesif kompulsif bozukluğu olan altı kişi ünlü psikiyatr Orhan Kerim Baykal’dan randevu alır. Ancak altı hastanın randevularının çakışması işlerin karışmasına neden olur. Üstelik doktor da ortalarda yoktur ve bu hastaların kendilerini beklenmedik maceraların içerisinde bulmasına neden olur.

Selçuk Aydemir yönetmenliğinde, Onur Gökçek senaristliğinde vizyona girecek Nemlizade, dayısının yerine oturduğu muhtarlık koltuğundan kalkmamak için her şeyi göze alan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Onur, bir baltaya sap olamadığı için sevdiği kız Keriman ile evlenemeyen genç bir adamdır. Ancak muhtar olan dayısı felç kaldığında onun koltuğuna Onur oturur. Mahalleli Onur’un muhtar olmasından memnun olmasa da Onur ve arkadaşları muhtarlıkta kalabilmek için her şeyi göze alır. Bu sırada mahalleye yeni taşınan Talat’ı yanına alan Onur, ona hayatı öğretmeye çalışır.

Haftanın korku filmlerinden Zir-i Cin 3: Cin Düğümü, ailesini korumak için hayatının en büyük sınavını veren genç bir kadının hikayesini konu ediniyor. Ailesinin tek çocuğu olan Ceren, annesini trajik bir cinayette kaybeder. Babası Sadi, ailesini korumak için çabalarken, annesinin Pakize’nin yaptığı karanlık büyülerle yüzleşmek zorunda kalır. Aile, cin düğümü büyüsünün etkisi altındadır. Ceren, hem ailesini içine düştüğü kabustan korumak hem de büyüden kurtulmak için hayatının en büyük sınavını verir.

Mehmet Ali Tugay yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın diğer korku filmi Vebal, eski karısı tarafından büyü yapılan bir adamın başından geçenleri konu ediniyor. Eski kocası Metin’in evliliğini engellemek isteyen Nazlı, bu amaçla büyü yaptırır. Bu durum üzerine Metin ve müstakbel eşi Zeynep, beklenmedik olaylar yaşamaya başlar. Başlarına gelenlerden kurtulmak isteyen Metin, arkadaşı Mustafa’dan yardım ister. Mustafa’nın önerisiyle köyün cami hocasına gitmeleriyle cinlerden kurtulmak için mücadeleye başlarlar.

Senarisliğini ve yönetmenliğini Baran Gündüzalp’in üstlendiği Rosinante, beyaz yakalı bir adamın işinden çıkarılması sonrası ek gelir yaratmak amacıyla eşi ile birlikte Rosinante adını verdikleri motosikletleriyle yolcu taşımaya başlamalarını konu ediniyor. Yaşadıkları evin kirasını ödemekte zorlanan aile, bütçelerine uyan bir ev aramaya başlar. Salih, motorsikletleriyle yolcu taşıyabileceği bir iş modeli olduğunu öğrenince hemen kayıt olur. Ayşe de ek gelir olması için kendisini kaskın altına gizleyip, eşiyle dönüşümlü çalışır. Çift, ‘Rosinante’ adını verdikleri motorlarıyla çalışırken, bambaşka bir İstanbul’la karşılaşırlar. Onların hayatı Rosinante’nin çalınmasıyla bambaşka bir hal alır.