1960 yılında hurda kâğıt toplama, ayırma ve satışıyla ticari faaliyetine başlayan, Türkiye’nin önde gelen atık kâğıt ihracatçıları arasında yer alan Yürekli Kâğıt, konkordato başvurusunda bulundu.

Günlük 1000 ton üretim kapasitesiyle hem yurt içi hem de yurt dışındaki birçok kâğıt fabrikasına ham madde sağlayan şirket, İstanbul’daki Yenibosna’da 4.000 metrekarelik ve Dudullu’da 10.000 metrekarelik tesislerinde faaliyet gösteriyor.

3 süreyle geçici mühlet kararı

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Yürekli Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında 5 Haziran 2025 tarihi itibarıyla 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Mahkeme, konkordato sürecinin başarıyla sonuçlanıp sonuçlanamayacağının ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi amacıyla üç kişilik bir konkordato komiser heyetinin atanmasına hükmetti.

Alınan karar doğrultusunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında yapılan takipler de dahil olmak üzere, şirket aleyhine yürütülen tüm haciz, muhafaza ve ihtiyati tedbir işlemleri geçici olarak durduruldu.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre mahkeme ayrıca, şirketin konkordato sürecinde olduğuna dair şerhin, çeklerin bankaya ibrazı sırasında dikkate alınmasına karar verdi.

Duruşma günü 4 Eylül

Mahkeme duruşma tarihini 4 Eylül 2025 olarak belirlerken, verilen geçici mühlet kararı, ticaret sicili gazetesi ve Basın-İlan Kurumu’nun resmî ilan portalı aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.