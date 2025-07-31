

Alınan kararla birlikte emniyet ve jandarma ekipleri düğünlerde denetimlerini artırdı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle ormanlık alanlara yakın bölgelerde düzenlenen düğünlerde havai fişek kullanımına karşı sıkı denetim yapacak. Havai fişek attığı tespit edilen kişi veya işletmelere cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların duyarlı olmalarını isteyerek, hem doğayı korumak hem de yangın riskini en aza indirmek amacıyla alınan tedbirlere uyulmasının önemini vurguladı.