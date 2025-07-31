Haziranda %10,30 prim yapan BİST 100 endeksi, temmuz ayı işlemlerini 10.743 puandan kapatarak %7,99’luk bir artış daha kaydetti. Bu sonuçla endeks, TL bazında tarihi zirvesi olan 11.252 puanın yalnızca %4,52 gerisinde yer aldı.

Piyasalardaki bu pozitif tabloya, haziran ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalması, Merkez Bankası’nın faiz indirimi ve kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in not artışı gibi gelişmeler destek verdi. Gelecek hafta açıklanacak temmuz TÜFE verileri ve devam eden bilançoların piyasaya yön vermesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın toplam rezervi, 25 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 279 milyon dolar artışla 171 milyar 848 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde kur korumalı TL mevduatlar 506 milyar TL’den 489 milyar TL’ye düştü. Yurt dışı yerleşikler 205 milyon dolarlık hisse senedi ve 271 milyon dolarlık tahvil alımı yaptı. Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı ise 195 milyar 595 milyon dolara yükseldi.

Haziran ayı dış ticaret verilerine göre ihracat %7,9 artışla 20 milyar 515 milyon dolar, ithalat ise %15,2 artışla 28 milyar 688 milyon dolar olarak kaydedildi. Böylece dış ticaret açığı 8,17 milyar dolar oldu. Turizm gelirleri ise yılın ikinci çeyreğinde %8,4 artarak 16 milyar 284 milyon dolara çıktı. 2025’in ilk yarısında toplam turizm geliri 25,8 milyar dolara ulaştı.

Küresel piyasalarda ise FED’in faiz kararının ardından ABD’nin ticaret politikaları izleniyor. ABD Başkanı Trump, Çin ile ticaret görüşmelerinin sürdüğünü, Hindistan’dan ithal edilen ürünlere ise %25 tarife uygulanacağını açıkladı.

Günün sonunda piyasalar şu seviyelerde işlem görüyor:

– Altın (ons): 3.295 dolar

– Bitcoin: 118.200 dolar

– Brent petrol: 71,35 dolar

– Dolar endeksi: 99,85

– Euro/Dolar paritesi: 1.1450