Gram altın, alışta 3777 lira, satışta ise 3833 liradan işlem görüyor. 22 ayar altının alış fiyatı 3452 lira olurken, satış fiyatı 3645 lira seviyesinde bulunuyor. 14 ayar altın da 2065 liradan alınırken, satış fiyatı 2984 lira olarak belirlendi.

Çeyrek altın alış fiyatı 6187 lira, satış fiyatı ise 6265 lira seviyesinde. Eski çeyrek altının alış fiyatı 6150 lira, satış fiyatı ise 6227 lira olarak kaydedildi. Yarım altın, alışta 12.375 lira, satışta ise 12.507 liradan işlem görüyor. Tam altının alış fiyatı 24.674 lira olurken, satış fiyatı ise 24.918 lira seviyesinde yer alıyor.