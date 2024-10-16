Osmanlı Devletinin manevi kurucu Şeyh Edebali’nin türbesinin de bulunduğu havzada iyileştirme çalışmaları başladı.

Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi’nin kayınpederi devletin manevi kurucu Şeyh Edebali’nin türbesi ve bir çok tarihi içinde barındıran havzada, “Edebali Havzası Tanıtım ve Karşılama Merkezi” projesi kapsamında çalışmalar başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Bilecik Valisi Şefik Aygöl, bu projelerim sadece fiziksel yapıların restore edilmesi değil, aynı zamanda kültürel ve tarihî hafızamızın da korunması için yeni yapılar inşa edilmesi adına büyük önem taşıdığını söyleyerek, "Gelecek nesillere zengin tarihi mirasımızı aktarmak bizim sorumluluğumuz. Çalışmalara tarihimize yakışır bir şekilde başladık. Şimdiden şehrimize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.