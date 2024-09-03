Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Mercek-24" operasyonlarında, silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah taşıyanlara karşı büyük bir darbe indirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde yürütülen operasyonlar sonucunda, toplam bin 975 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini ve bin 878 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu.

Yerlikaya, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, jandarma ve emniyet ekiplerinin iş birliğiyle yürütülen bu geniş çaplı operasyonların, ülke genelinde evlere, iş yerlerine, halka açık alanlara ve yol kontrol noktalarına yönelik olduğunu belirtti.

Açıklamasında, suç örgütlerine karşı verilen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirten Bakan Yerlikaya, "Ruhsatsız silah temin edenleri birer birer yakalayıp adaletin önüne çıkarmaya devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle, suç odaklarının karanlık düzenlerini bozmak için mücadelemiz aralıksız sürecek" dedi.