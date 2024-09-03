Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan indirimli ve ücretsiz tarifelerden yararlanabilmeleri için öğrencilere Kart54 vize işleminin tamamlanması gerektiğini hatırlattı. İşlemin Orta Garaj karşısı ve Ofis İlçe Durakları’nda yapılabildiği belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesi ücretsiz ve indirimli ulaşım hizmeti alacak öğrencilere vize çağrısında bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın seçim vaatleri arasında bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerine yüzde 54 indirimli seyahat hakkı Büyükşehir meclisinde onaylanıp yürürlüğe girmişti.

Demokrasi Meydanı’nda yapılan lansmanla 23 yeni otobüs ve 1 metrobüsün filoya dahil olmasıyla Sakarya’da ulaşım, yeni eğitim öğretim yılına çok daha güçlü bir altyapıyla giriyor. Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesi çocuk, genç ve ebeveynlere vize işlemiyle ilgili hatırlatma mesajı yayınladı. Öğrencilerin ulaşımda ücretsiz ve indirimli yararlanabilmeleri için zorunluluk olan vize işleminin eğitim dönemi öncesinde tamamlanması gerektiğini belirten Büyükşehir, vizenin Orta Garaj karşısı Kart 54 Taş Bina, Ofis İlçe Durakları (Donatım) Kart 54 Merkezi’nde yapıldığını ifade etti.

Vize işlemleri sırasında herhangi bir belge istenmezken vatandaşlardan noktalarda yoğunluk oluşmaması adına yeni eğitim öğretim yılından önce yaptırmaları gerektiği hatırlatıldı.