A Millî Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 20 ve 23 Mart tarihlerinde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Teknik direktör Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası’na katılım yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak.

Macaristan ile yapılacak maçlar öncesinde açıklanan kadroda, tecrübeli isimlerin yanı sıra formda performanslarıyla dikkat çeken yeni oyuncular da yer aldı. Millî takım, 17 Mart’ta İstanbul’da toplanarak hazırlıklara başlayacak ve 18 Mart’ta Budapeşte’ye hareket edecek. İlk karşılaşma 20 Mart’ta Puskás Aréna’da oynanacak, rövanş ise 23 Mart’ta Türkiye’de yapılacak.

Teknik heyet, kadro seçiminde oyuncuların lig performanslarını dikkate alarak en iyi kadroyu oluşturmayı hedefledi. Açıklanan isimler arasında Avrupa’nın önemli liglerinde forma giyen yıldız oyuncular da bulunuyor.