AB yollarında elektrikli araçlar için her 60 kilometrede bir hızlı şarj istasyonu kurulacak.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa genelinde alternatif yakıtlar için daha fazla şarj ve yakıt ikmal istasyonu kurulacak.

euronews'in aktardığı habere göre AB Konseyi, elektrikli araçların Avrupa'da seyahatini kolaylaştırmayı amaçlayan düzenlemeyi kabul etti. Buna göre AB yollarında her 60 km'de hızlı şarj istasyonları kurulacağını duyurdu.

Alternatif yakıt altyapısı yönetmeliğinin (AFIR) bugün kabul edilmesinin ardından, önümüzdeki yıllarda Avrupa genelinde alternatif yakıtlar için daha fazla şarj ve yakıt ikmal istasyonu kurulacağı açıklandı.

AB yollarında yolcuların 'menzil endişesini' azaltacak yönetmeliğe göre 2025 yılından itibaren, ana ulaşım koridorları boyunca her 60 km'de bir otomobiller ve kamyonetler için en az 150kW'lık hızlı şarj istasyonları kurulacak.

https://twitter.com/EUCouncil/status/1683817014157012992

AB Konseyi sitesinde yayımlanan bildiriye göre kabul edilen yönetmeliğin maddeleri şöyle: