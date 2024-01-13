Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Yemen'deki Husilere ait bir radar tesisi hedefine yönelik gerçekleştirilen saldırıda, USS Carney (DDG 64) tarafından kullanılan Tomahawk füzeleri kullanıldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 03.45'te düzenlenen saldırının amacı, Husilerin deniz taşıtlarına yönelik saldırı kapasitesini azaltmak olarak belirtildi.

Söz konusu müdahalenin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam ettiği bir süreçte gerçekleştirildiği vurgulanırken, CENTCOM, Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki gemilere yönelik düzenledikleri 28 saldırıda gemisavar balistik füzeler, insansız hava araçları ve seyir füzeleri kullandığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan, Husi kontrollü Al-Masirah televizyonu, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana'yı hedef aldığını iddia etse de, ABD yetkilileri bu saldırının Refah Muhafızı Operasyonu adlı ortak koalisyonla bir ilgisi olmadığını belirtti. Önceki saldırılarda Husilerin başkent Sana, Hudeyde, Saada, Zamar ve Taiz şehirlerindeki askeri noktaları hedef aldığı, 5 Husi mensubunun öldüğü ve 6'sının yaralandığı açıklanmıştı. Husilerin İsrail ile bağlantılı ticari gemilere yönelik saldırılar düzenlemesiyle başlayan gerilim, uluslararası gerginliğe neden olmuştu.: ABD, Yemen, Husiler