Detaylar, en düşük emekli zammı için belirlenen takvimle birlikte netleşiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik belirlenen zam oranının yüzde 37,57 olduğu açıklanırken, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme ve enflasyon farkı dahil yüzde 49,25 zam uygulandı.

Emeklilere ek zam ve 2024'te en düşük emekli maaşının belirlenmesi çalışmaları yapılırken, 'refah payı ne kadar olacak' sorusu da gündemi meşgul etmeye başladı. Kamu işçilerine seyyanen zam talebi de öne çıkıyor.

Ocak 2024 emekli zammı düzenlemeleri, bu hafta gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda ana gündem maddelerinden biri olacak. Toplu sözleşme sebebiyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında 11-12 puanlık bir zam farkı oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı ve seyyanen zam gibi kademeli zam formülleri masaya yatırıldı.

Üzerinde çalışılan en düşük emekli aylığına yönelik farklı senaryoların bulunduğu bir çalışma, şu anda 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının artırılmasını amaçlanıyor. Bu çalışma, önümüzdeki hafta gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Kabine değerlendirmelerinin ardından netleştirilecek olan bu çalışma, kamuya açıklanacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek. Çalışmada yer alan bir formül, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine 5 puan ilave zam yaparak 7 bin 500 lira altındaki maaşlara iyileştirme yapılmasını öngörüyor. Böylece, 7 bin 500 lira altında maaş alan yaklaşık 5 milyon emekli için zam oranının yüzde 49,25'e eşitlenebileceği ifade edildi. 2024 Ocak ayına ait SSK emeklileri maaş ödeme takvimine göre, zamların 17-26 tarihleri arasında SSK'lılar, 25-28 tarihleri arasında ise Bağkur'lular maaşlarını alacak. SSK emeklilerinin ödeme günleri, tahsis numaralarının son rakamlarına göre belirlenmiştir: Tahsis numarası 9 ile bitenler için: 17 Ocak’ta alacak

Tahsis numarası 7 ile bitenler için: 18 Ocak’ta alacak.

Tahsis numarası 5 ile bitenler için: 19 Ocak’ta alacak.

Tahsis numarası 3 ile bitenler için: 20 Ocak’ta alacak.

Tahsis numarası 1 ile bitenler için: 21 Ocak’ta alacak.

Tahsis numarası 8 ile bitenler için: 22 Ocak’ta alacak.

Tahsis numarası 6 ile bitenler için: 23 Ocak’ta alacak.

Tahsis numarası 4 ile bitenler için: 24 Ocak’ta alacak.

Tahsis numarası 2 ile bitenler için: 25 Ocak’ta alacak.

Tahsis numarası 0 ile bitenler için: 26 Ocak’ta alacak Bağ-Kur emeklileri için ise 2024 yılına ait maaş ödeme tarihleri şu şekildedir: Tahsis numarası 9, 7 ve 5 ile bitenler için: 25 Ocak’ta alacak.

Tahsis numarası 3 ve 1 ile bitenler için: 26 Ocak’ta alacak.

Tahsis numarası 8, 6 ve 4 ile bitenler için: 27 Ocak’ta alacak.

Tahsis numarası 2 ve 0 ile bitenler için: 28 Ocak’ta alacak. Detaylar, en düşük emekli zammı için belirlenen takvimle birlikte netleşiyor