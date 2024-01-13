Türkiye'de SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik belirlenen zam oranı yüzde 37,57 olarak açıklanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında emekli maaşlarına eklenecek ek zam konusunda 3 farklı formül bulunuyor.
Detaylar, en düşük emekli zammı için belirlenen takvimle birlikte netleşiyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik belirlenen zam oranının yüzde 37,57 olduğu açıklanırken, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme ve enflasyon farkı dahil yüzde 49,25 zam uygulandı.
Emeklilere ek zam ve 2024'te en düşük emekli maaşının belirlenmesi çalışmaları yapılırken, 'refah payı ne kadar olacak' sorusu da gündemi meşgul etmeye başladı. Kamu işçilerine seyyanen zam talebi de öne çıkıyor.
Ocak 2024 emekli zammı düzenlemeleri, bu hafta gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda ana gündem maddelerinden biri olacak. Toplu sözleşme sebebiyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında 11-12 puanlık bir zam farkı oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı ve seyyanen zam gibi kademeli zam formülleri masaya yatırıldı.