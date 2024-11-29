Amerika Birleşik Devletleri'nin Brooklyn bölgesinde tanınan bir isim olan Eddie Emin Cömert, girişimcilik serüveniyle gençlere ilham kaynağı olmaya devam ediyor.ÖZLEM ÖZGÜT YÖREKLİ - abdpost.com / ABD(İGFA) - Genç yaşta büyük başarılara imza atan ve Auntie Anne’s Pretzel, Carvel, Cinnabon ve Jamba Juice gibi pek çok markanın ulusal patenti ile satış yapan Eddie Emin Cömert ile Özlem Özgüt Yörekli bir röportaj gerçekleştirdi.

15 yaşında Türkiye'den Amerika'ya göç eden ve sıfırdan başlayarak büyük başarılara imza atan Cömert, bugün sadece dondurma arabalarının değil, atıştırmalık sektöründeki pek çok markanın distribütörü olarak da tanınıyor. Cömert, büyük savaşlar vererek Brooklyn ile Manhattan’ın en güçlü lokasyonlarındaki köşe başlarını tutmuş ve bu işlek caddelerde Auntie Anne’s Pretzel, Carvel, Cinnabon ve Jamba Juice gibi pek çok markanın ulusal patenti ile satış yapıyor.

Cömert’in iş hayatındaki başarısı ve özgün yönetim tarzı, özellikle Türkiye’den Amerika'ya göç eden girişimci ruhlu gençler için örnek teşkil ediyor.