insanlara bulaşma riski bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar “Canlılara yaklaşırken bir kez daha düşünün” diyerek belirtileri tek tek sıraladı. Boş bakışlarla etrafa bakan, uyuşuk, ağzı salyalı ya da tökezlemiş canlılara yönelik Amerika'da panik başladı.

“Hazırlıklı Olun”

800 farklı geyikte görülen bu belirtiler uzmanlar tarafından “yavaş İlerleyen bir felaket” denilerek halka çağrıda bulunuldu. Hükümet insanlığa yayılma ihtimaline karşı “Hazırlıklı olun” uyarısında bulunarak etrafta bulunan hemen her köşeye bilgilendirici afiş paylaşımında bulundu.

Deli Dana Hastalığına Benzetildi!

Kronik İsraf Hastalığı olaraktan isimlendirilen zombi geyik hastalığının daha önceden İngiltere'de görülen deli dana hastalığına benzeyen bir örnek olduğu söylenildi. Çiftlik hayvanlarından insanlara yayılarak potansiyel tehlike oluşturmasına yönelik uzmanlar “Kesinlikle bunun olacağını söyleyemiyoruz ancak insanların hazırlıklı olması gerekiyor” dedi.

Bulaştıktan Sonra Kurtulmak için…

Zombi geyik hastalığının bulaştıktan sonra ortamdan kaldırılmasının oldukça zor olduğu ifade ediliyor. Piyasada bulunan tüm dezenfektanlara, radyasyona, hatta 600 derecede yanmaya karşı yüksek direnci bulunan bu mikrobun yüzyıllarca mikroorganizmaya yapışıp kalması mümkün gözüküyor.