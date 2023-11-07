Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen olayla ilgili dava, 31 yaşındaki Ahmet Seçgin'in otomobiliyle seyir halindeyken tabanca ile vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak devam ediyor. Savcı, tutuklu sanık Adem Çobanoğlu'nun müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve ayrıca olayda kullanılan silahın ruhsatsız olması nedeniyle 2 yıl hapis cezası almasını talep etti. Aynı dava kapsamında tutuklu olan Nedret Çobanoğlu'nun ise 'kasten öldürme' suçundan beraatine karar verilmesini istedi. Ayrıca, tutuksuz sanık B.F.'nin ise 'suçluyu kayırma' suçundan beraatini önerdi.

Olay, 28 Temmuz 2021'de Kocaeli'nin Kartepe ilçesi, Uzunçiftlik Mahallesi mevkisinde D-100 karayolunda meydana geldi. Ahmet Seçgin'in kullandığı araca başka bir araçtan tabanca ile ateş açıldı. Bu saldırı sonucu Ahmet Seçgin başından vuruldu ve aracı kontrol edemeyerek yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Maalesef Seçgin olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda, arkadaşları olan Adem Çobanoğlu ve Nedret Çobanoğlu gözaltına alındı ve tutuklandı. Üçüncü sanık B.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, olay yerinde bulunan tabanca da polis tarafından ele geçirilerek dosyaya eklenmişti.

Savcının mütalaasının sunulduğu 6. duruşmada, Ahmet Seçgin'in ailesinin avukatı, sanıkların suçu birlikte tasarlayarak işlediklerini iddia ederek, Nedret Çobanoğlu'nun beraat talebini kabul etmediklerini belirtti. Ahmet Seçgin'in babası İbrahim Seçgin ise " Her 2 sanığın da oğlumu öldürmelerinden kaynaklı cezalandırılmalarını talep ediyorum. Nedret isimli sanık oğlumun yerini söyleyip diğer sanıkla birlikte hareket eden ve oğlumu diğer sanığın kucağına atan kişidir. Oğlum, ‘benim düşmanlarım var, arabasız çıkamam’ diye annesine söylemiştir. Bana böyle bir şey söylemedi, olaydan sonra eşim bana anlattı. Kavga olayından da haberim yok. 4 ay önce kavga etmişler. Bir kavga için insan vurulur mu?

Tutuklu sanık Adem Çobanoğlu, duruşmada suçlamaları reddederek, "Kasti bir şey yapmadım. Bu tür bir olayın meydana gelmesini istemezdim, pişmanım. Ahmet'in aracına benzer bir araç gördüm, ancak plakasını tam olarak göremedim ve aracın yanına gitmedim. Ahmet'i de görmedim. Sonrasında Nedret'i almaya gittim. Böyle bir olaya neden olmak istemezdim, pişmanım." ifadelerini kullandı.

Diğer tutuklu sanık Nedret Çobanoğlu ise Ahmet Seçgin ile aralarında bir husumet bulunmadığını ve Adem ile yaşanan olaydan haberi olmadığını iddia etti. Nedret Çobanoğlu, şunları söyledi: "Olaydan sonra Adem, husumetten bahsetti. Ben sağlık sorunları nedeniyle işten ayrıldım. Adem'in aracında böyle bir olayın yaşanacağını bilseydim, inmek isterdim, ancak bu fırsatım olmadı. Ahmet'in yerini gördüm ancak Adem'e söylemedim. İkisi de benim arkadaşım. Olaydan sonra, olayın şaşkınlığı ve son paramı alkole verdiğim için Adem'in yanından ayrılamadım. Evlilik hazırlıkları sırasında verdiğim bir sözüm vardı ve bunu yerine getirebilmem için tahliye ve beraatimi istiyorum."

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklu olarak kalmasına karar vererek duruşmayı erteledi.