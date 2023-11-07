Bursa Şehir Hastanesi artık "Dijital Hastane" Bursa Şehir Hastanesi artık "Dijital Hastane"

Beyin Kanaması Belirtileri Nelerdir?

  • Beyin kanamasının başlıca belirtileri, beynin hangi bölgesinde gerçekleştiğine bağlı olarak değişir.
  • Örnek verecek olursak, beynin konuşma sinyalleri veren bölümünde gerçekleşirse konuşmada bozukluk yaşanır.
  • Vücutta belli bir alanda ortaya çıkan güçsüzlük ve koordinasyon problemleri, beyin kanamasının belirtisi arasında yer almaktadır.
  • Beyin kanaması beynin alt bölümünde yani beyin sapında gerçekleşirse hastanın komaya girme ihtimali var.
  • Bölgesel baş ağrısı en sık görülen belirtilerden kabul edilmekte iken bazı kişilerde görülmektedir.
  • Kişinin çevresine karşı kayıtsız kalması, ellerin titremesi, mide bulantısı, anlama, yazma, yutkunma zorluğu, görme sorunu gibi kayıplar görülmektedir.

Beyin Kanaması Nasıl Anlaşılır?

Kişinin beyin kanaması geçirdiği şu şekilde anlaşılır;

  • Kişiden gülmesini istemek,
  • Kişiye herhangi bir cümleyi söyleyip, ardından tekrarlatmak.
  • Kişinin iki kolunuda yukarı kaldırmasını istemek,
  • Son olarak dilini dışarı çıkarmasını istemektir.