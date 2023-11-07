Beyin Kanaması Belirtileri Nelerdir?
- Beyin kanamasının başlıca belirtileri, beynin hangi bölgesinde gerçekleştiğine bağlı olarak değişir.
- Örnek verecek olursak, beynin konuşma sinyalleri veren bölümünde gerçekleşirse konuşmada bozukluk yaşanır.
- Vücutta belli bir alanda ortaya çıkan güçsüzlük ve koordinasyon problemleri, beyin kanamasının belirtisi arasında yer almaktadır.
- Beyin kanaması beynin alt bölümünde yani beyin sapında gerçekleşirse hastanın komaya girme ihtimali var.
- Bölgesel baş ağrısı en sık görülen belirtilerden kabul edilmekte iken bazı kişilerde görülmektedir.
- Kişinin çevresine karşı kayıtsız kalması, ellerin titremesi, mide bulantısı, anlama, yazma, yutkunma zorluğu, görme sorunu gibi kayıplar görülmektedir.
Beyin Kanaması Nasıl Anlaşılır?
Kişinin beyin kanaması geçirdiği şu şekilde anlaşılır;
- Kişiden gülmesini istemek,
- Kişiye herhangi bir cümleyi söyleyip, ardından tekrarlatmak.
- Kişinin iki kolunuda yukarı kaldırmasını istemek,
- Son olarak dilini dışarı çıkarmasını istemektir.