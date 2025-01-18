Adalar'da dün geniş çaplı bir kaçak ve sahte alkol operasyonu gerçekleştirildi. Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Adalar İlçe Sağlık Müdürlüğü, Adalar Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Adalar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, içki satan büfe, kafe ve restoranlarda denetimler yaptı.

Herhangi bir sahte alkol ele geçirilmeyen operasyonlarda, kurallara uymayan bazı işletmeler hakkında yasal işlemler başlatıldı. Adalar Kaymakamlığı, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için denetimlerin bundan sonra her hafta ada ada devam edeceğini belirtti.