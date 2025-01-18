Olay saat 01.00 sıralarında Akhisar mahallesinde meydana geldi. Psikolog S.V.(28)'yi arayan dolandırıcı kendisini uzman çavuş olarak tanıttı. Banka hesaplarını başkasının eline geçtiğini söyleyerek psikoloğu ağına düşüren dolandırıcı, kendisinde para olup olmadığını sordu. Dolandırıcı, parasının olmadığını söyleyen psikologdan, para veya ziynet eşyası bulmasını istedi. Ailesinden yaklaşık 300 bin TL değerindeki altın ve para alıp çantasına koyan psikolog, aracına binerek ilçe merkezine gitti. Dolandırılacağını düşünen ailesi, polisi arayarak yardım istedi.

Polis ekipleri psikolog S.V.'yi bulmak için ilçe genelinde çalışma başlattı. Ekipler ilçe merkezindeki bir AVM'nin otoparkında park halinde olan psikoloğun aracını buldu. Ekipler aracın çevresinde çemberi genişleterek arama başlattı. Yoğun çalışma sonucu psikolog, ekiplerce bulunarak dolandırılması engellendi. Şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

SOĞUK HAVADA BEKLETMİŞLER

Dolandırıcıların, psikoloğu ailesi ile irtibat kurmaması için telefonunu kapattırıp, soğuk havada saatlerce beklemesini istedikleri öğrenildi.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ