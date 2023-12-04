AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, canlı yayında ilerleyen saatlerde hissedilebilir seviyede artçı sarsıntıların yaşanabileceğini açıkladı. Tatar, vatandaşlardan panik yapmamalarını istedi.

Türkiye'nin gündemi bir kez daha deprem oldu. AFAD, saat 10.42’de merkez üssü Gemlik Körfezi olan depremi duyurdu. İlk olarak 4.5 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından 3 dakika sonra 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet, Bursa’nın geneli ve İstanbul’da şiddetli şekilde hissedildi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Büyük korku yaşayan çalışan ve evlerinde olan vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı. Ardından korkulu bekleyiş başladı.

İlk belirlemelere göre ise can ya da mal kaybı meydana gelmedi.

Yetkililer, tüm kurumların saha tarama çalışması için bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

"İerleyen saatlerde hissedilecek şekilde artçılar meydana gelebilir"

Konuya ilişkin bir açıklamayı da AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, A Haber’e yaptı.

Tatar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi olumsuz bir ihbar bulunmamakta. Bir yandan da tüm ekipler İstanbul, Mudanya ve Bursa’da tarama çalışmalarına devam ediyor. Bunun dışında 5.1 büyüklüğündeki deprem Marmara’nın güneyindeki faylardan kaynaklanan bir deprem. Bu depremin ardından birtakım küçük ölçekli artçı sarsıntılar da meydana geliyor.

Ciddi şekilde civar illerden de hissedildi. 10-15 saniye süren bir deprem oldu. Vatandaşlarımızın sakin kalması, panik yapmaması büyük önem taşıyor. Buna benzer ilerleyen saatlerde hissedilecek şekilde artçılar meydana gelebilir."

HABER MERKEZİ